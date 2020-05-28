Gasp edilerek öldürülen Afgan gencin katili zanlıları yakalandı - Son Dakika

Bağcılar 'da bir hafta önce gasp edildikten sonra öldürülen Afganistan uyruklu Said Muhammed Shah K.'nın katil zanlıları olduğu belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Suç dosyaları kabarık çıkan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, geçen 22 Mayıs Cuma günü Yenigün Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Afganistan uyruklu İnder J. ile aynı ülkeden Said Muhammed Shah K.'nin birlikte kaldığı eve zorla girerek iki kişiyi yere yatırdı. Eve giren şüpheli kişiler, Afgan asıllı İnder J.'yi silahla yaralarken, Said Muhammed Shah K.'yı da cep telefonunu ve 500 lira parasını gasp ettikten sonra vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlılar, izlerini kaybettirirken, ihbar üzerine olaya yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, söz konusu cinayeti gerçekleştirdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu; Meraç A. (21), Gulalaı N. (21), Nevid M. (20), Tarık T. (20), Ehsan E. (19) ve Osman G. (21) adlı 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Bağcılar Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi'ne götürülen 6 Afganlının suç dosyaları oldukça kabarık çıktı.



Afganistanlı Said Muhammed Shah K.'yı gasp ederek öldüren, onun ev arkadaşı İnder J.'yi de yaralayarak olay yerinden kaçan zanlılar arasındaki Ehsan E.'nin, 4 Nisan'da Bağcılar'da Muhammed A. adlı yabancı uyruklu bir şahsın 350 TL parasının gasp edilmesi olayını gerçekleştirdiği, failler arasındaki Meraç A., Ehsan E. ve Osman G.'nın da Sultangazi'de "Nitelikli Yağma" olayına karıştıkları saptanırken, yine Ehsan E. ve Osman G.'nın 9 Mayıs tarihinde Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinden farklı marka ve modelde 5 cep telefonu ve 3 bin 150 lira paranın gasp edilmesi olayını gerçekleştiren kişiler oldukları ortaya çıktı.



Polisiye soruşturmaları tamamlanan ve suç dosyaları oldukça kabarık çıkan 6 Afganistanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı, "kasten adam öldürme", "gasp", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL