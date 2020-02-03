Gasp edip kalp krizinden ölüme sebebiyet verdiler, toplam 9 yıl ceza aldılar - Son Dakika

Antalya'da parkta alkol alıp sohbet ettikleri kişiyi darp ederek 50 TL'sini alan ve kalp krizinden ölümüne neden olan 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklardan birine 6 yıl 1 ay 10 gün, yaşı küçük diğer sanığa ise 3 yıl 20 gün hapis cezası verdi.



Olay, 25 Aralık 2018'de meydana geldi. İddialara göre, Umut A. ve yaşı küçük M.Ö., Yunus Altunkaya ile gece vakti parkta alkol alarak sohbet etmeye başladı. Umut A. ve M.Ö., Altunkaya'yı gasp ederek üzerinde bulunan ceketi, 50 TL'yi ve cep telefonunu aldı. Şahsı darp eden iki zanlı, ardından olay yerinden uzaklaştı. Altunkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



"Mağdur kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti"



Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, adli tıp raporuna değinerek, "Dosya kapsamına giren adli tıp raporuna göre mağdurun kalp krizinden kaynaklı vefat ettiği belirtildi. Ancak raporun devamında sanıklarca gerçekleştirilmiş eylemin kalp krizini tetiklediği, sanıkların aşamalarda alınan ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına başsavcılığımızca itibar edilmedi. En son alınan adli rapor ve dosya kapsamındaki diğer delillere göre eylemin bu haliyle neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucuyla ölüm ve nitelikli yağma suçuna vücut verdiğinin başsavcılığımızca değerlendirildi. Dosya kapsamında bulunan diğer delillerin de olayı doğruladığı, sanıkların olay nedeniyle ortaya çıkan zararı yargılamanın son celsesinde giderdikleri anlaşıldığından sanıkların cezalandırılmasına talep ve mütalaa olunur" dedi.



"Maktulü öldüren M.Ö.'dür"



Sanık Umut A., suçu ve mütalaayı kabul etmediğini belirterek, maktulle hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Umut A., "Gerekirse tüm kamera kayıtları incelenebilir. Kolluk aşamasında da ben bunları söylemiştim ama bana zorla suçu kabullendirdiler. Suçu ben işlemedim. Maktulü öldüren M.Ö.'dür. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



"Öldürme amacımız yoktu"



Olay günü yurttan kaçtığını ifade eden M.Ö., "Maktulü öldürmek gibi bir amacımız yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.Ö.'nün 3 yıl 20 gün, Umut A.'nın da 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - ANTALYA