Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

56 dakika önce

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldüGAZİANTEP'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'te toptancılık yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H., kar maskeli silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan Sefer Şen, para dolu çanta ile kaçmaya çalışırken Ramazan H.'nın tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirirken, diğer saldırgan ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesinde işyeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Ramazan H.?yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan ve ismi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
01:36 Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
01:34 Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
01:16 Siirt'te araçlarıyla karda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
01:08 Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
01:00 Sudan'daki olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 01:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]