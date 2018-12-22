Son Dakika Haberleri: Gasp Ettiği Telefonu, Fuhuş İçin Trans Bireye Vermiş

Gasp Ettiği Telefonu, Fuhuş İçin Trans Bireye Vermiş

1 saat önce

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi İlknur Ö.'den gasp ettiği cep telefonunu, fuhuş yapma karşılığında bir trans bireye veren G.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Gasp Ettiği Telefonu, Fuhuş İçin Trans Bireye Vermiş, System.String[]
ANTALYA'da, üniversite öğrencisi İlknur Ö.'den gasp ettiği cep telefonunu, fuhuş yapma karşılığında bir trans bireye veren G.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Polis, cep telefonunu alarak, üniversiteli genç kıza teslim etti.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler 1'inci sınıf öğrencisi İlknur Ö., Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 26 Kasım gecesi saat 23.30 sıralarında otobüsten indi. Ancak elindeki cep telefonu, arkasından motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından gasp edildi. İlknur Ö.'nün şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefonun hurdacılık yapan G.Ç. tarafından gasp edildiğini belirledi. Adresi tespit edilen G.Ç., önceki gün polis baskınıyla gözaltına alındı. G.Ç.'nin telefonu, fuhuş yapma karşılığında bir trans bireye verdiği ortaya çıktı. Trans bireye ulaşan polis, telefonu tutanak karşılığında alarak, sahibine teslim etti. G.Ç. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:22 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa
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