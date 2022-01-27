Üye Girişi
Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika

Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar

27.01.2022 18:16
Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar

Muğla'nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracındaki 16 kilo altını gasp eden şüpheliler jandarma tarafından kurulan özel ekibin 865 saatlik güvenlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracındaki 16 kilo altını gasp eden şüpheliler jandarma tarafından kurulan özel ekibin 865 saatlik güvenlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalandı. 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çuvalla toprağa gömülen altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Korucuk mevkiinde seyir halinde olan kuyumcu toptancısına ait kurye aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çakarlı bir araç ile durduruldu. Araç içerisindeki iki şahıs silahla darp edildikten sonra elleri ve ayakları kelepçe ile bağlanarak etkisiz hale getirildi. Zanlılar, araç içindeki yaklaşık 16 kilogram altını ve kuyumcu kuryesinin kullandığı aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbarı alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat birimlerinden özel bir ekip kurdu. Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve bin 346 adet aracın geçişini inceledi. 8 günlük araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir'e kaçtıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında toplamda 6 adreste eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu. Kuyumcu kuryesinden çalınan 16 kilogram altın çuvalla birlikte toprağa gömülü vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar
Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar
Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar

YORUMLAR
500

Jandarma, Kuyumcu, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika


Üvey babasının annesini katlettiği genç, mahkemede anlattıklarıyla kan dondurdu Üvey babasının annesini katlettiği genç, mahkemede anlattıklarıyla kan dondurdu         
18:10
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
18:05
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
17:56 Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 2 milyonu aştı
17:52 Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 18:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gasp ettikleri 16 kilo altını toprağa gömdüler, jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement