Gasp ettikleri altını eritirken yakalanmışlardı: Operasyon anı kamerada

Fatih'te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece'de gittikleri adreste altınları eritmeye çalışırken yakalanmışlardı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde kuyumcu kuryelerinden 9 kilo altın çalan şahıslar akşam saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, polisi arayan mağdur kendisinin kuyumcu toptancısı olduğunu ve altın dolu çantanın çalındığını söylemiş, ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Ekipler, mağdur B.V. ve H.B.'nin bulunduğu yere gitmişti. Mağdur şahıslar, Kadıköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru gittikleri sırada otomobillerin önünü kesen bir araçtan inen iki kişinin 4 el ateş ateş açtığını, içinde yaklaşık 9 kilogram altın bulunan çantaları aldıklarını söylemişti.

Kıskıvrak yakalanmışlardı

Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş çerçeveli bir çalışma başlatmış, ekipler, gaspı gerçekleştiren şahısların kullandığı otomobili Küçükçekmece'den çaldıklarını tespit etmişti. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Küçükçekmece, Kanarya mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde olduğu tespit edilmiş, çelik yelekli özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda içeride bulunan Celal G. (33), Kadir A.(25), Ata Baran K.(19), Feyyaz D.(31), Mehmet F.Y.(23) ile Hakan K.(24) gözaltına alınmıştı. 9 kilo altın ele geçirilmiş, yaptıkları aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile altın eritme düzeneği bulmuştu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde sabah saatlerinde gasp edilen altın ziynet eşyaları olduğu değerlendirilen toplam 8 kilogram 734 gram altın bulmuştu.

Operasyon anına ilişkin görüntüler paylaşıldı

Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Öte yandan operasyon anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL