Gasp ettikleri araçla husumetlisini öldüren zanlılar tutuklandı

Konya'da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve kaçtıkları sırada bir köpeği de silahla vurarak öldüren 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde, A.S. idaresindeki 42 AIG 724 plakalı aracı Medet M., arkadaşı Coşkun A. ile birlikte silah zoruyla durdurup gasp etti. Sürücü A.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, sürücünün eşkal ve aracın gidiş istikametinde şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Aracı gasp eden şüphelilerin Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde Halis Tatlı'yı (27) göğüs ve bacağından tabanca ile vurduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Halis Tatlı, yakınları tarafından kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çevrede geniş çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler tarafından gasp edilen aracı Akifpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulurken, sahipli bir köpeği de tabancayla vurarak öldürdüklerini belirledi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Olay sonrasında çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden yola çıkarak şahısları suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Polis, Halis Tatlı'nın ve olay yerinden kaçarken öldürülen köpeği Medet M.'nin vurduğunu, bu olaylarda Coşkun A.'nın da yardım ettiğini tespit etti. Nitelikli yağma, kasten adam öldürme ve sahipli köpeği öldürme suçlarından gözaltına alınan Medet M. ve Coşkun A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA