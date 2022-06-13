Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı - Son Dakika
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Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı

13.06.2022 11:51

Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı Konya'da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve kaçtıkları sırada bir köpeği de silahlı vurup öldüren 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı

KONYA - Konya'da gasp ettikleri araçla gittikleri husumetlisini tabancayla vurup öldüren ve kaçtıkları sırada bir köpeği de silahlı vurup öldüren 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nakipoğlu Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde A.S., idaresindeki 42 AIG 724 plakalı aracı Medet M., arkadaşı Coşkun A. ile birlikte silah zoruyla durdurup gasp etti. Sürücü A.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, sürücünün eşkal ve aracın gidiş istikametinde şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı. Aracı gasp eden şüphelilerin Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde Halis Tatlı'yı göğüs ve bacağından tabanca ile vurduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Halis Tatlı yakınları tarafından kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Sahipli köpeği de silahla vurup öldürmüşler

Olay sonrası çevrede geniş çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler tarafından gasp edilen aracı Akifpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulunurken, bir sahipli köpeği ise tabancayla vurarak öldürdükleri belirlendi.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay sonrasında çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden yola çıkarak şahısları suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Polis, Halis Tatlı'nın ve olay yerinden kaçarken öldürülen köpeği Medet M.'nin vurduğunu bu olaylarda Coşkun A.'nın da yardım ettiğini tespit etti. Nitelikli yağma, kasten adam öldürme ve sahipli köpeği öldürme suçlarından gözaltına alınan Medet M. ve Coşkun A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı
Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı

YORUMLAR
500
Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş Husumetlisini vuran şüpheli, sahipli köpeği de öldürmüş Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu Önce silah zoruyla araç gasp etti, sonra husumetlisini vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gasp ettikleri araçla husumetlisini ve köpeği öldüren zanlılar yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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