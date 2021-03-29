Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

29.03.2021 12:07

Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuryenin motosikletini gasp ederek, elektronik eşya mağazasından 70 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 şüpheli, polisin yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kuryenin motosikletini gasp ederek, elektronik eşya mağazasından 70 bin lira değerinde elektronik eşya çalan 2 şüpheli, polisin yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Cezaevinden yeni çıkan şüphelilerin gasp ve hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorlu'daki bir dönercide motosikletli kurye olarak çalışan V.Ç.'nin önü, geçen salı günü Muhittin Mahallesi'nde bir eve siparişi teslim ettikten sonra binanın çıkışında 2 kişi tarafından kesildi.

Bıçakla tehdit ettikleri kuryenin cüzdanını, kimliğini, ehliyetini ve motosikletin anahtarını alan 2 kişi motosikletle beraber kaçtı. Gasp edilen V.Ç.'nin hemen emniyete gidip durumu anlatması üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece, Reşadiye Mahallesi'nde de elektronik eşya satışı yapılan bir mağazadan 70 bin lira değerinde bilgisayar, telefon ve çeşitli malzemeler çalındı. Polis yaptığı incelemede, hırsızlığın 2 motosikletle gelen 2 kişi tarafından yapıldığını belirledi.

300 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlığın 2 motosikletle gelen 2 kişi tarafından yapıldığını ve kullanılan motosikletlerden birinin kuryeden gasp edildiğini belirledi. Bölgede bulunan 50 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 300 saatlik görüntünün incelenmesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin cezaevinden yeni çıkan O.Ş. ile E.E. olduğu belirlendi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken, adreslerinde çalınan elektronik cihazların bir kısmı, gasp edilen motosiklete ait ruhsat, kuryenin cüzdanı ve ehliyeti ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Onur Sarıl'ın 29, Erdal Emiş'in ise 26 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkardıkları mahkemede tutuklandı.


Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Çorlu, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Gasp ettikleri motosikletle mağazadan hırsızlık anları güvenlik kamerasında - Son Dakika


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