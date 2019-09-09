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Gasp ettiler, dizine bıçak sapladılar

55 dakika önce

Bursa'da hırsızlar, üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasp ederek dizine bıçak sapladı.

Gasp ettiler, dizine bıçak sapladılar, System.String[]

Bursa'da hırsızlar, üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasp ederek dizine bıçak sapladı.


Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde 2 bin lira ve dört bilezik bulunan 23 yaşındaki A.Y. evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasp edildi. Hırsızlar gencin arkalarından koşmaması için dizine bıçak saplayıp kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. dizindeki saplı bıçakla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Yıldırım, Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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