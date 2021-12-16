Gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Irak uyruklu şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Irak uyruklu şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da yabancı uyruklu bir şahsa gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Irak uyruklu şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Polise, Gaybiefendi Mahallesi Semavi Sokak'ta bir evin çatısında şüpheli şahıslar olduğunu ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Iraklı bir kişiye gasp girişiminde bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs, bitişikteki evlerin çatısından kaçmaya çalıştı. Bu sırada 2 şüpheli çatıda mahsur kaldı. Polis ekipleri, şüphelileri 2 katlı evin çatısından indirebilmek için uzun süre dil döktü. Daha sonra çatıya ulaşan ekipler, 2 şüpheli mülteciyi aşağıya indirerek, gözaltına aldı.