Gasp için sopayla vurup yaraladığı annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı - Son Dakika
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Gasp için sopayla vurup yaraladığı annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde bir genç, maskeyle girdiği evde parasını almak için sopayla başına vurup yaraladığı annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı.

Gasp için sopayla vurup yaraladığı annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde bir genç, maskeyle girdiği evde parasını almak için sopayla başına vurup yaraladığı annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı.

İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşayan Arzugül T. (40), evinde bulunduğu sırada bir ses duyarak, sesin geldiği odaya yöneldi. Maskeli bir kişiyle karşılaşan Arzugül T, şüphelinin sopayla başına vurması sonucu bayıldı.

Bir süre sonra ayılan ve parasının alındığını anlayan Arzugül T, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, şüpheliye ait büyük ebatlı bot izi ile evin balkonunda giysi parçası tespit etti. Bu bulgulardan yola çıkan ekipler, şüphelinin annesini hastanede ziyarete giden Cihan T. (21) olduğunu belirledi.

Hastanede gözaltına alınan şüphelinin, polise verdiği ilk ifadesinde, annesinden birkaç gündür 250 lira istediğini ancak alamadığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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