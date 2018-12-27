Son Dakika Haberleri: Gasp İddiası - Kocaeli

Gasp İddiası - Kocaeli

27 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Sırrı Paşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda M.Z, önce darbedilip ardından da 5 bin lirasının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

İzmit ve Derince ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:23 Kaynak: AA

Yenikent, Derince, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etiyopya Asıllı Öğretmen, MHP'ye Üyelik Başvurusunda Bulundu Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:50:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gasp İddiası - Kocaeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]