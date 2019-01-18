Gasp İddiasına 2 Gözaltı
34 dakika önce
Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya alım satımı yapan bir kişinin parasını, telefonunu ve aracının anahtarını gasp ettikleri iddia edilen E.V. ve H.Y., Gazi Polis Merkezi
ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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