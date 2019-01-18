Son Dakika Haberleri: Gasp İddiasına 2 Gözaltı

Gasp İddiasına 2 Gözaltı

34 dakika önce

Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Gasp İddiasına 2 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya alım satımı yapan bir kişinin parasını, telefonunu ve aracının anahtarını gasp ettikleri iddia edilen E.V. ve H.Y., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:17 Kaynak: İHA

Polis, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:51:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gasp İddiasına 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]