Gasp iddiasıyla gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasp iddiasıyla gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı - Son Dakika

Gasp iddiasıyla gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, mağazada müşterilerden birinin kredi kartı ve bir miktar parasını gasbedip, kendilerine zorla alışveriş yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan Resul Munduz (22) ile amcası Celal Munduz (34), tutuklandı.

Gasp iddiasıyla gözaltına alınan amca ile yeğeni tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, mağazada müşterilerden birinin kredi kartı ve bir miktar parasını gasbedip, kendilerine zorla alışveriş yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan Resul Munduz (22) ile amcası Celal Munduz (34), tutuklandı.

Olay, 10 Aralık't, Söke'deki mağazada meydana geldi. Mağaza çalışanları, polise, müşterilerinden birinin kredi kartının gasbedildiği yönünde ihbarda bulundu. Müşteri, İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, Resul Munduz ile amcası Celal Munduz'un kredi kartını ve bi miktar parasını gasbettiğini söyleyip, şikayetçi oldu. Kredi kartıyla mağazadan zorla alışveriş yaptırıldığını ileri süren müşterinin şikayeti üzerine Resul Munduz ile amcası Celal Munduz, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen amca ile yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
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