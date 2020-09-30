Gasp olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç gün önce gasp olayına karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Leylek Park içerisinde üç gün önce meydana gelen gasp olayının faili B.U.(24) saklandığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:47 - Kaynak: İHA
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