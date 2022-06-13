Edinilen bilgiye göre, Ankara'da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Yunus Y. (38) için yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yunus Y., İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdüğü sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Y., savcılıktaki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu'da yakalandı - Son Dakika

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