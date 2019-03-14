Son Dakika Haberleri: Gasp Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gasp Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin 15 bin lira parasının alınması olayıyla ilgili firarda olan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gasp Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Samsun'da şantaj ve tehditle bir kişinin 15 bin lira parasının alınması olayıyla ilgili firarda olan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mimar S.E. ve P.E.'den tehdit ve şantaj yoluyla banka hesaplarına 15 bin lira para yatırtan şüpheliler bu parayı da hesaplarından çekmişti. Bunun üzerine S.E. ise polise şikayette bulunmuştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.K. (22) ve Y.K. (31) adlı kadınlarla A.A.K. (22) ve S.Ç.'yi (40) yakalayarak gözaltına almıştı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2'si kadın 3 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili firarda olan C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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