Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisi tarafından yakalanan ve hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu kullanmak ve gasp' suçlarından hakkında toplam 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.K.'yi Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doktor ve özel güvenlikçiyi darbeden sanıklara 8'er yıl hapis istemiyle dava açıldı
Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı 15 yaşındaki kız, babasını bıçakladı 15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Son Dakika Haberleri
21:12 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:10 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:06 Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika Haber
21:02 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:56 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber
20:12 Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:15:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gasp suçundan hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]