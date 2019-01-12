Gasp Şüphelileri 15 Dakikada Yakalandı

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CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi

Erdoğan, Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?