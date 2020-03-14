Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

6 saat önce

Malatya'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Gasp şüphelisi 150 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı, System.String[]

Malatya'da engelli kişinin parasını gasbettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde engelli M.T'nin (19) kesici aletle tehdit edilerek cüzdanındaki 950 liranın gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Gasp olayının gerçekleştiği bölgedeki 35 kameranın kaydettiği 150 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti.

Çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan B.G'yi (17) yakalayan ekipler, zanlıyı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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