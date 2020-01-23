Gasp şüphelisi arkadaşının evindeki gizli bölmede yakalandı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasp şüphelisi arkadaşının evindeki gizli bölmede yakalandı - KONYA - Son Dakika

Gasp şüphelisi arkadaşının evindeki gizli bölmede yakalandı - KONYA

6 saat önce

Konya'da market sahibini bıçakla yaralayarak, parasını gasbettiği ileri sürülen cezaevi firarisi, arkadaşının evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Konya'da market sahibini bıçakla yaralayarak, parasını gasbettiği ileri sürülen cezaevi firarisi, arkadaşının evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi'ndeki bir markete giren Çağrı Ö, dükkanı işleten Hüseyin Saim Ünlü'yü tehdit edip, bıçakla yaraladı. Ünlü'nün parasını gasbeden Çağrı Ö, marketten bir miktar sigara paketini alarak kaçtı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Meram ilçesindeki bir arkadaşının evinde olduğu bilgisini aldı. Belirlenen eve baskın yapan polis ekipleri, şüpheliyi televizyon dolabının arkasına yapılmış gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık ve yağma suçlarından da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gasp şüphelisi arkadaşının evindeki gizli bölmede yakalandı - KONYA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:43 Kaynak: AA
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