Son Dakika Haberleri: Gasp Şüphelisi, Polisle Girdiği Çatışmada Öldü

Gasp Şüphelisi, Polisle Girdiği Çatışmada Öldü

58 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunan Ş.P., otomobil gasbetmeye çalışırken polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

Gasp Şüphelisi, Polisle Girdiği Çatışmada Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunan Ş.P., otomobil gasbetmeye çalışırken polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

Olay dün öğleden sonra, Gebze Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus ekipleri caddede uygulama yaptıkları sırada, mahallede 2 kişi, silahla tehdit ettikleri sürücünün otomobilini gasbetti. Tehdit edilen sürücü aracı kullanırken, uygulama noktasına yaklaşan otomobildeki şüpheliler polise ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobilden inerek başka aracı gasbetmeye çalışan şüpheliler, peşlerinden gelen polis ekiplerinin üzerine ateş açmaya devam etti. Polis, havaya ateş ederek şüphelilerin teslim olmalarını istedi. Ardından çıkan çatışma sırasında şüphelilerden Ş.P. vurulurken, yanında bulunan kişi ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ş.P., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan araştırmada, Ş.P.'nin gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:47 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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