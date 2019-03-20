Gasp Şüphelisi, Polisle Girdiği Çatışmada Öldü (2)
52 dakika önce
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan Şükrü Polat (36), Yunus ekiplerini görünce bir otomobili gasbetti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan Şükrü Polat (36), Yunus ekiplerini görünce bir otomobili gasbetti. Polat, bu sırada tabancası ile polislere ateş açtı. Polisin takibi sırasında Şükrü Polat, evinin bulunduğu Mimar Sinan
Mahallesi'ne geldiğinde araçtan inerek başka otomobile yöneldi. Silahını 2 kişinin bulunduğu otomobile doğrultarak aracı gasbetmeye çalışan Polat'a polis 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Şükrü Polat ekiplere silahını doğrulttu. Polis, bunun üzerine Polat'ı vurdu. Şükrü Polat vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Polat'ın 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurması, silahını polislere doğrultması ve vurulma anı yer aldı.
Şükrü Polat bugün Mimar Sinan Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polislerin ifadelerinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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