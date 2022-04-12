Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı - Son Dakika
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Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı

12.04.2022 16:28

Son dakika haber: Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı bir kadının cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken dere yatağına atladı.

Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı bir kadının cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken dere yatağına atladı. Bacağı kırılan şüphelinin, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olay saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 2221 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket G. (35), Yenişehir Pazar Yeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekerek telefonunu gasp etti. Çevredeki vatandaşların üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Dereye atladı, bacağı kırıldı

Polis ekipleri ile gasp şüphelisi arasında yaya olarak yaşanan kovalamaca uzun sürmedi. Şüpheli Şevket G., polisten kaçmak ümidiyle yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atladı. Acı içerisinde kıvranan şüpheli için bölgeye sağlık ve 110 AKS ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bacağının kırıldığı öğrenilen Şevket G., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin buradaki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı
Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Yaşlı kadını gasp ettikten sonra polisten kaçan şüpheli, dere yatağına atladı - Son Dakika
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