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Gasp şüphelisi tutuklandı

7 dakika önce

İstanbul'da taksi şoförlerini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da taksi şoförlerini gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11-14 Ekim arasında Ümraniye ve Ataşehir'de 3 taksi şoförünün gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Ümraniye'de 14 Ekim'de bir taksi şoförünün gasbedildiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada söz konusu taksiyi terk edilmiş halde buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, olaya ilişkin Yusuf A'yı (21) gözaltına aldı.

Yakalanmamak için araç kamerası bulunmayan taksileri tercih ettiği öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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