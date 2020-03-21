Gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gasp şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek 3 kişiyi gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek 3 kişiyi gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart gecesi Hürriyet Mahallesi'nde "Polisim" diyerek girdiği evdeki 3 kişiden silah zoruyla 2 bin 600 lira alan şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gasp olayını, "kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma, uyuşturucu ticareti, tehdit ve hakaretten" suç kaydı bulunan Engin M'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, Sarıyer'de bir eğlence mekanına düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Gasp olayında kullandığı silah ise şüphelinin sakladığı adreste bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Gasp şüphelisi tutuklandı

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:03 Kaynak: AA

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