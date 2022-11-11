Samsun'da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını söyledi - Son Dakika
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Samsun'da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını söyledi

11.11.2022 22:39

Samsun'da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan bir şahıs, gasp yapmadığını, metamfetamin diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını iddia etti. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da gasp suçundan gözaltına alınan şahsın kendini savunma yöntemi hayrete düşürdü. K.M. adlı şahıs, M.U. isimli kişinin silah çekip altın yüzüğünü ve parasını gasp etiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.U., ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"METAMFETAMİN DİYE 30 BİN LİRAYA LİMON TUZU SATTIM"

Gasp yapmadığını dolandırdığını öne süren M.U., "K.M. ile arkadaşız. Benden metamfetamin adlı uyuşturucu istedi. Ben de kendisine metamfetamin diye limon tuzunu 30 bin liraya sattım. Kendisi karşılığında para ve altın yüzüğünü verdi. Uyuşturucu sandığı maddenin limon tuzu olduğunu öğrenince de bana iftira attı" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı gasp suçundan gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu diye 30 bin liraya limon tuzu sattığını söyledi - Son Dakika
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