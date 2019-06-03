Son Dakika Haberleri: Gasp teşebbüsüne 3 gözaltı
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Gasp teşebbüsüne 3 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek bıçak çekip para istedikleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Gasp teşebbüsüne 3 gözaltı, System.String[]
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek bıçak çekip para istedikleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde gece saat 01.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Yonis A.M.'ye bıçak çekip darp ederek para istedikleri iddia edilen B.K. (19), R.B.C. (19) ve M.K. (18) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ve R.B.C. Gazi Polis Merkezine, M.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
İlkadım, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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