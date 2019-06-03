Gasp teşebbüsüne 3 gözaltı
1 saat önce
Samsun'da yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek bıçak çekip para istedikleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
'da yabancı uyruklu bir kişiyi darp ederek bıçak çekip para istedikleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi Fuar Caddesi'nde gece saat 01.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Yonis A.M.'ye bıçak çekip darp ederek para istedikleri iddia edilen B.K. (19), R.B.C. (19) ve M.K. (18) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ve R.B.C. Gazi Polis
Merkezine, M.K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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