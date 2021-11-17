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Gasp ve tehditten 2 tutuklama - Son Dakika

Gasp ve tehditten 2 tutuklama

17.11.2021 14:27
Gasp ve tehditten 2 tutuklama

Malatya'da 2 daireyi tehditle vekaletname alınarak satışlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da 2 daireyi tehditle vekaletname alınarak satışlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, toplamda 1 milyon 250 bin TL değerindeki 2 adet dairenin tehditle vekaletname alınarak satışlarının gerçekleştirilmesi konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 2'si gasp,yağma ve tehdit gibi suçlardan tutuklanırken, biri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - MALATYA

Gasp ve tehditten 2 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gasp ve tehditten 2 tutuklama - Son Dakika


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