Son Dakika Haberleri: Gasp ve yaralamadan gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol
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Gasp ve yaralamadan gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol

9 saat önce

Samsun'da alkol alan kişilerin darp edilerek cep telefonlarının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gasp ve yaralamadan gözaltına alınan 2 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da alkol alan kişilerin darp edilerek cep telefonlarının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş alanda alkol alan şahısların yanına giden 2 kişi, alkollü şahısları darp ederek 2 adet cep telefonunu gasp etti. Kafasına kurusıkı tabancanın kabzası ile vurulan A.E. başından ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.E., tedavi altına alındı.


Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili Ü.E. ve E.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ü.E. ve E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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