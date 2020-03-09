Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gasp yapmak isterken suçüstü yakalandı

7 saat önce

Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

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Mustafakemalpaşa'da bir kişiyi ölümle tehdit ederek para isteyen şahıs suçüstü yakalandı.


Mustafakemalpaşa polisine müracaatta bulunan Mehmet Ç. isimli vatandaş kendisini öldürmekle tehdit ederek para isteyen S. T. isimli şahıstan şikayetçi oldu.


Bunun üzerine daha önceden seri numaraları alınmış 3 bin TL ile şüphelinin çağırdığı adrese giden Mehmet Ç. paraları S. T.'ye teslim ederken Mustafakemalpaşa polisi tarafından suçüstü yakalandı. Pişman olduğunu ve yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen gaspçı adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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