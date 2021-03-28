Gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

26 Mart Cuma günü saat 23.00 sularında Irmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, ATM'de para yatırmak isteyen Murat Usanmaz adlı genci, bıçaklayıp bin 100 TL parayı gasp ettiği belirlenin Süleyman S. (35) gözaltına alındı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde ATM 'de para yatırmak isteyen genci bıçakla yaralayıp gasp eden şüpheli tutuklandı.

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada