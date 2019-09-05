Son Dakika Haberleri: Gasp zanlısını yakalayan mahalle bekçilerine ödül
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Gasp zanlısını yakalayan mahalle bekçilerine ödül

3 saat önce

Mersin'de bir kadının çantasını gasp ederek kaçan zanlıyı kovalamaca sonucu yakalayan 2 mahalle bekçisi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Gasp zanlısını yakalayan mahalle bekçilerine ödül, System.String[]

Mersin'de bir kadının çantasını gasp ederek kaçan zanlıyı kovalamaca sonucu yakalayan 2 mahalle bekçisi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri Müslüm Karataş ile Mehmet İnönü, Romanlar Parkı içinde bir kadının yardım çığlığı üzerine harekete geçti. Parkta kadının çantasını gasp ederek kaçan şahsın peşine düşen bekçiler, kısa süreli kovalama sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından alınarak emniyete götürülen B.Y.'nin, 'birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.


Başarılı bir çalışma sonucunda gaspçıyı yakalayan bekçileri, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne makamında kabul etti. Kısa sürede gaspçıyı yakalayan bekçileri tebrik eden Şahne, başarı belgesi ve ödül verdi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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