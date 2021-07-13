İstanbul Esenyurt ilçesi Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta gerçekleşen olayda, iddialara göre yolda bekleyen bir kişi, kuaförden çıkıp evin giden yabancı uyruklu kişiyi yanına çağırdı.
Şüpheli, istediği cep telefonunu kendisine vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yaralı gencin darp edildikten sonra yere düştüğü sonrasında ise saldırgan tarafında defalarca bıçaklandığı görülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaspçı dehşeti kamerada! Gencin telefonunu istedi, vermeyince defalarca bıçakladı - Son Dakika