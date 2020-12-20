Gaspçı saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elinde telefonla gezen genci bıçak zoruyla gasp edip telefonunu alan şüpheli saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazillide 29 Eylül günü Cumhuriyet Mahallesinde elinde telefonla gezerken gördüğü genci bıçakla tehdit ederek telefonu gasp eden şüpheli saklandığı evde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Birçok suçtan kaydı bulunan E.B. (23) isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN