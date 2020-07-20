Gaspçıdan kendisini sopayla korudu - Son Dakika

Gaspçıdan kendisini sopayla korudu

ANTALYA'da tuhafiye dükkanı işleten Ömer Güneş (70), gasp şüphelisinin bıçaklı saldırısından, elbise asmak için kullandığı sopayla kurtuldu.

ANTALYA'da tuhafiye dükkanı işleten Ömer Güneş (70), gasp şüphelisinin bıçaklı saldırısından, elbise asmak için kullandığı sopayla kurtuldu. Güneş, "Kafasına sopayla vurmadığım için pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Ömer Güneş, iş yerinde müşterisiyle ilgilenirken 30 yaşlarında bir erkek, yaklaşarak 500 TL vermesini istedi. Güneş'in olumsuz yanıtı üzerine sinirlenen şüpheli, cansız mankenleri yere düşürüp Güneş'in göğsüne ve yüzüne yumruk attı. Bununla yetinmeyen saldırgan, ardından bıçak çıkarıp Güneş'i tehdit etti. Kendisini korumaya çalışan Güneş, kapı arkasındaki plastik sopayı saldırgana doğru salladı. Ömer Güneş 'Polis' diye bağırdı. Bu sırada paniğe kapılan saldırgan, Güneş'i bir kez daha yumruklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eşkalini aldığı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
70 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan Ömer Güneş, "Bir kadın müşterimle ilgileniyordum. O sırada saldırgan içeri girip, 'Bana 500 TL ver' dedi. Ben de o kadar para olmadığını söyledim. Cama vurdu. Ayrıca bana yumruk attı. Elinde bıçak vardı, geri çekildim, yerde elbise asmak için kullandığım sopayı aldım. Biraz geriye çekildi. 'Polisi çağırırım' dedim, bana 'Polisler burada, çağırabilirsin' dedi. Bıçağı sallamaya başladı. Ben de sopayla kendimi korudum. Kafasına vurmadığım için çok pişmanım" dedi. Güneş, kendisini koruduğu sopayı yanından hiç ayırmayacağını söyledi.

Gasp şüphelisinin olay öncesinde çevresini inceleyerek yürüme anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Ömer Güneş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaspçıdan kendisini sopayla korudu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu 19:46 Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
19:50
Son Dakika: Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
18:42
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:55:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaspçıdan kendisini sopayla korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]