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Gaspçılar kısa sürede yakalandı - Son Dakika

Gaspçılar kısa sürede yakalandı

12.02.2022 15:15
Gaspçılar kısa sürede yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsı gasp ederek üzerindeki telefon ve parayı alan şüpheliler polisin çalışması ile kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Parkı'nda meydana gelen gasp olayı sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma ile kaçan üç şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan E.G., Y.K. ve H.T. polis tarafından gözaltına alınırken, gasp edilen telefon ve paralar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AYDIN

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23 Nisan, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaspçılar kısa sürede yakalandı - Son Dakika


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