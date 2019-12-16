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Gaspçılara direnirken öldürülen turistin ünlü iş adamı olduğu ortaya çıktı
6 saat önce
Arjantin'de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.
Arjantin'de gaspçılara direnirken kendisine ateş edilmesi sonucu ölen İngiliz turist Matthew Charles Gibbard'ın milyoner iş adamı olduğu ortaya çıktı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e turizm amaçlı gelen 50 yaşındaki Gibbard ve 28 yaşındaki üvey oğlu Stefan Joshua Zone, dün lüks bir otelin önünde iki kişinin saldırısına uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:03
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