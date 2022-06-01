Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı - Son Dakika
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Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı

01.06.2022 20:35
Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı

İstanbul'dan gelerek Düzce'de bir kişiyi gasp eden 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

İstanbul'dan gelerek Düzce'de bir kişiyi gasp eden 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada ise çok sayıda imitasyon altın ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 30 Mayıs akşamı İstanbul'dan Düzce'ye gelen 4 kişi, Ü.A. isimli şahsı silah zoruyla gasp ederek 4 bin 700 TL parasını aldılar. Durumu polis ekiplerine haber veren Ü.A.'nın ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri, aracı Kaynaşlı Otoyol gişelerinde durdurdu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada ise 22 adet imitasyon tam altın, 7 adet imitasyon bileklik, kulplu imitasyon çeyrek altın, 5 parça halinde 20 Gram metamfetamin maddesi yakalandı.

Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak suçlarından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca 2 şahıs tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartıyla 1 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca şüpheli şahıslardan birinin uyuşturucu madde kullanmak ve yer temini sağlamak suçundan araması olduğu belirlendi. Diğer şahısların ise dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarında sabıkalarının olduğu tespit edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İstanbul, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaspçıların aracından sahte altınlar çıktı - Son Dakika
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