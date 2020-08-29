İZMİR'in Bornova ilçesinde, para ve değerli eşyalarını isteyen madde bağımlısı gaspçıya direnmesi üzerine göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Doğancan Kalkan (27), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 18 Ağustos salı akşamı, Kızılay Mahallesi'ndeki Malazgirt İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.G., arkadaşıyla birlikte yürüyen Bornova Belediyesi çalışanı Doğancan Kalkan'dan bıçak tehdidiyle para ve değerli eşyalarını istedi.Kalkan vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine M.A.G., Kalkan'ı göğsünden bıçakladı.Duruma müdahale etmek isteyen adı öğrenilemeyen arkadaşı da bacağından hafif şekilde yaralandı. M.A.G. kaçarken, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Doğancan Kalkan, dün akşam hayatını kaybetti.Göztepe Spor Kulubü taraftarı ve tribünlerin sevilen bir ismi olduğu öğrenilen Kalkan'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Vatandaşlar da ilçede çok sayıda madde bağımlısı olduğunu ve kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:46 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gaspçının bıçakladığı Göztepe taraftarı Doğancan, hayata tutunamadı - Son Dakika