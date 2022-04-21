GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika
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GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ

21.04.2022 13:53

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, çantasını almaya çalışan kişiye direnince yere düşüp sürüklenen N.Ü. adlı kadın yaralandı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, çantasını almaya çalışan kişiye direnince yere düşüp sürüklenen N.Ü. adlı kadın yaralandı. Kadın hastaneye kadırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Nisan'da Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah evine giden N.Ü. kaldırımda durduğu sırada motosikletle yoldan geçen 2 şüpheliden biri, inerek kadının sırt çantasını almaya çalıştı. Kadın direnince yere düştü, şüpheli N.Ü.'yü sürükleyerek çantasını alıp kaçtı.

TAKİP ETTİ, ÇANTAYI KURTARDI

Bu sırada kadının yardım çığlığını duyan apartman görevlisi Ali Pekmez (48), şüpheliyi takip etmeye başladı. Pekmez'in takibi sırasında şüpheli, çantayı yola atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çantayı N.Ü.'ye teslim eden Pekmez durumu polise bildirdi. Hastaneye kaldırılan N.Ü.'nün başından yaralandığı, sol bacağında kırık oluştuğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'YAKALAYAMADIM, PEŞİNDEN KOŞTUM'

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olaya tanık olan Ali Pekmez "Binanın etrafında dolaşırken bir kadının yardım çığlığını duydum. Yola çıktığımda hırsızın üzerime doğru koştuğunu fark ettim. Yakalamaya çalıştım ama kaçtı. Daha sonra peşinden koştum. Otoyol köprüsü üzerindeki tel örgülerin arasından yola atlayıp, kaçtı. Çantayı da yola attı. Polisi arayıp ihbarda bulundum" dedi.

GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ
GASPÇIYA DİRENEN KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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