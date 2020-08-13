Gasperini'den Trabzonspor itirafı: O maç beni çok değiştirdi

Atalanta ve PSG'yi karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ardından iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular maç sonu açıklamaları ile değerlendirmelerde bulundu. Maç sonunda yenilen taraf olan Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini, oldukça üzgün olduklarını dile getirdiği maç sonu açıklamasında üzgün ancak umutlu olduğunu söyledi.

GASPERINI: "ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"

Gasperini maç sonu değerlendirmesinde "En büyük pişmanlığımız çok yaklaşmış olmamız. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Avrupa'nın bu seviyesindeki takımlara karşı mücadele etmemiz bizi tabii ki mutlu ediyor. Futbolcularımı bu sezon yaptıkları için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.

"TRABZONSPOR MAÇI BENİ DEĞİŞTİRDİ"

Gian Piero Gasperini, Inter'in başındayken Milano'da Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın kariyerinde önemli bir dönük noktası olduğunu söyledi. 62 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Inter dönemi için kin beslemiyorum. Inter dönemimi bir başarısızlık olarak değil, yeni bir formasyona geçiş olarak görüyorum. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bütün fikirlerim değişti. Trabzonspor maçı gelişmemi sağladı. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra fikirlerim daha da kuvvetlendi. Manchester City'ye 5-1 yenildiğimiz maçtan sonra daha ihtiyatlı bir diziliş düşündüğümü itiraf ediyorum. Ancak pes etmedim, Trabzonspor maçını düşündüm ve yapmadım." diye konuştu.