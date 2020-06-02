Gasperini insanları büyük tehlikeye attı - Son Dakika

Gasperini insanları büyük tehlikeye attı

Spor Arena / Ertuğrul GÜNEŞ | Koronavirüsün İtalya ile İspanya'da bu kadar fazla yayılmasında büyük rol oynadığı belirtilen Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Valencia-Atalanta eşleşmesiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Spor Arena/ Ertuğrul GÜNEŞ | Koronavirüsün İtalya ile İspanya'da bu kadar fazla yayılmasında büyük rol oynadığı belirtilen Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Valencia- Atalanta eşleşmesiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 10 Mart'ta Valencia'yı 4-3 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçından bir gün önce kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Karşılaşma günü daha da kötüleştim. İki gün sonra iyi uyuyamamaya başladım. Ateşim yoktu ama oldukça halsizdim" açıklamasını yaptı. İtiraf gibi sözlerin ardından İspanyol tarafının tepkisi çok sert oldu...


Daha önce takımın yüzde 35'inin koronavirüse yakalandığını duyuran Valencia Kulübü, Atalanta Teknik Direktörü'nün röportajının ardından bir açıklama yaptı ve "Gasperini bu semptonların farkındaydı. İnsanları büyük tehlikeye attı. O gün Valencia'da olan kişiler risk altında" ifadelerini kullandı. Gasperini'nin semptomları gösterdiği rövanş karşılaşmasının öncesinde İtalya'da oynanan ilk buluşmaya 40 bin kişinin gittiği ve koronavirüsün İtalya'da yayılmasında bu durumun büyük rol oynadığı iddia edilmişti.


POZiTiF ÇIKAN TAKIM HÜKMEN YENiLEBiLiR


ROMANYA Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Justin Stefan, lig başladıktan sonra koronavirüs testleri pozitif çıkan bir takımın hükmen mağlup ilan edilebileceğini söyledi. Stefan, çok tartışma yaratan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz maçları tamamlamak. Ancak bir takımda pozitif vaka olursa, iki prensibi göz önünde bulunduracağız. Maçlarını yeniden planlamak için bir olasılık olup olmadığına bakacağız. Yoksa söz konusu takımın 3-0'lık hükmen yenilgisini analiz edeceğiz."


Koronavirüs, Atalanta, Valencia, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 08:16 

Son Dakika Spor Gasperini insanları büyük tehlikeye attı - Son Dakika Spor
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