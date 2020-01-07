Gasptan 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gasptan 2 tutuklama - Son Dakika

Gasptan 2 tutuklama

6 saat önce

Malatya'da, gasp suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Gasptan 2 tutuklama, System.String[]

Malatya'da, gasp suçundan 2 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Ahmet Kaya Parkı içerisinde E. Y isimli şahsın cep telefonu, kimliği ve 150 TL parası şüpheli 2 şahıs tarafından zorla alındı. Müşteki şahsın darp ve gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların kimliği tespit edildi. İki zanlı, Cumhuriyet Savcının talimatıyla gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı
50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:47:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gasptan 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]