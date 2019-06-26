Son Dakika Haberleri: Gasptan beraat etti, bıçakla yaralamadan ceza aldı
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Gasptan beraat etti, bıçakla yaralamadan ceza aldı

1 saat önce

Samsun'da 17 yaşındaki genç, gasp ve bıçakla yaralama suçundan yargılandığı mahkemece gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gasptan beraat etti, bıçakla yaralamadan ceza aldı, System.String[]
Samsun'da 17 yaşındaki genç, gasp ve bıçakla yaralama suçundan yargılandığı mahkemece gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da E.A. adlı şahıstan puro parası ve sigara isteyip vermeyince bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 19 Mart'ta tutuklanan 17 yaşındaki S.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gasp ve yaralama suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.S. gasp suçundan beraat ederken, bıçakla yaralama suçundan ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:12 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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