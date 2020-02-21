Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'da durdurarak dövdükleri Suriyeli gencin, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli, kaçarken kaza yapınca yakalandı.

Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı, System.String[]

ZEYTİNBURNU'da durdurarak dövdükleri Suriyeli gencin, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 şüpheli, kaçarken kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Maltepe Mahallesi Litros Yolu üzerinde önceki akşam medyana geldi. İddiaya göre 5 kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu Bilal E.(19)'yi durdurarak dövdükten sonra içerisinde 500 lira bulunan cüzdanı ve cep telefonunu gasp etti. Minibüsle kaçmaya çalışan şüpheliler, yol kenarındaki duvara çarparak kaza yaptı. Minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalışan 2'si çocuk 5 şüpheli, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçmaya çalışırken kaza yaptığı minibüsün aynı gün Esenler'den çalındığı belirlendi. Şüphelilerden Kerem E.'nin üzerinde Suriyeli gençten gasp edilen cep telefonu bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü
'Babamdan sonra ceket alan olmadı' diyen Suriyeli Fuad'a mont ve bisiklet Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gasptan sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]