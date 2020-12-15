Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var - Son Dakika

Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var

15.12.2020 08:34
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var, System.String[]

MUŞ'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerini yapan gassallar, dini kurallara uygun olarak görev yaptıklarını söyledi.

MUŞ'ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenaze işlemlerini yapan gassallar, dini kurallara uygun olarak görev yaptıklarını söyledi. Kontrollü olarak çalıştıklarını belirten kadın gassal Semra Demir (35), "Bizim de ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz var. Evlerimize gittiğimiz zaman kendimizi güzel bir şekilde muhafaza edip, insanların içerisine öyle çıkmak zorundayız" dedi.

Muş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan gassallar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı. Yaşama veda ettikten sonra son yolculuklarına uğurlanan insanları tertemiz yıkayıp, kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, büyük bir risk aldıkları koronavirüs döneminde de aynı görevi yerine getiriyor. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir mesleğin mensupları, koronavirüs döneminde hayatını kaybedenlerin yıkama işlemlerini tek kullanımlık koruyucu tulum, siperlik, maske ve eldivenlerle gerçekleştiriyor.

'KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE HİZMETLERİMİZİ YAPIYORUZ'Bulundukları ortamı sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken tüm önlemleri aldıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Semra Demir, "Covid- 19 salgınının başladığı ilk günden beri, 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde görevimizin başındayız. Kontrollü bir şekilde hizmetlerimizi yapıyoruz. Tek kullanımlık koruyucu tulumlarımız, siperliklerimiz, maskelerimiz ve eldivenlerimiz ile hizmetimize devam ediyoruz. Bizler için şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece koronavirüslü hastalarda değil, normal hastalarda da koronavirüs olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, tedbirli bir şekilde gidiyoruz ve hizmetimizi yapıyoruz. Çünkü bizim de ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz var. Evlerimize gittiğimiz zaman kendimizi güzel bir şekilde muhafaza edip, insanların içerisine öyle çıkmak zorundayız" diye konuştu. 'CENAZELERİ YIKADIĞIMIZA İNANMIYORLAR'Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için yıkama işleminin uygulanmadığı ve torbalar içerisinde gömüldüğü gibi iddialara da cevap veren Demir, şunları söyledi: "İnsanlar bizleri gördükleri zaman diyor ki; 'siz koronavirüs cenazelerini yıkıyor musunuz?' İnsanlar halen bizim cenazeleri yıkadığımıza inanmıyorlar. Biz diyoruz ki; yıkıyoruz, bütün hizmetlerini, dini vecibelerini yerine getiriyoruz içiniz rahat etsin. İnsanlar o ana kadar, gördükleri ana kadar 'biz yıkandığını zannetmiyorduk' diye düşünüyormuş, bize böyle tepkiler geliyor. Biz cenazeleri yıkıyoruz, şimdiye kadar yıkanmamış hiçbir cenazeyi gömdürmedik. Bütün dini vecibelerini yerine getiriyoruz. Sadece ekstra, diğer zamanlara göre daha dikkatli, daha profesyonel bir şekilde maskelerimiz, kıyafetlerimiz, ortamın dezenfekte edilmesi, biz çıktıktan sonra araçlarımızın dezenfekte edilmesiyle beraber kontrollü bir şekilde hizmetimize devam ediyoruz. Her zamanki gibi, diğer cenazelerde nasıl bir hizmet yapıyorsak, koronavirüs cenazelerinde de aynı işlemi yapıyoruz. Yani o konuda herkesin içi rahat edebilir. Bir tane bile koronavirüs cenazesi yıkanmadan gömülmedi."KARDAN DOLAYI MEZARLIKLAR HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Kışın sert geçtiği Muş'ta ölenler için mezarlıkların hazır hale getirildiğini ifade eden görevli Tamer Yiğit, "Kış mevsiminde kar çok oluyor. 2- 2,5 metreyi buluyor. Bundan dolayı mezarları hazır ediyoruz. Cenaze olduğu zaman Muş Belediyesi'ne haber veriliyor. Bizler de Muş Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri olarak, gelip mezarların yerini hazırlıyoruz ve cenaze geliyor. İslami bir şekilde cenazeleri defnediyoruz. Koronavirüs salgınından hayatını kaybeden cenazelerde daha da tedbir alıyoruz. Koruyucu tulumlar giyiyoruz, maskelerimizi takıyoruz ve çizmelerimizi giyiyoruz. Hiçbir tarafımızdan hava geçirmemek için önlemlerimizi alıyoruz" dedi.


Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var
Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var

Koronavirüs, Gassal, Cenaze, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gassal Semra: Çalışmalarımız kontrollü, bizim de ailemiz var - Son Dakika


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