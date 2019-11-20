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Gassalık eğitimi sona erdi

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen gassallık eğitimleri sona erdi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen gassallık eğitimleri sona erdi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında kadınlara yönelik düzenlenen gassallık eğitimleri sona erdi. Yaklaşık 200 kadının yer aldığı eğitimlerin sonunda katılımcılar Gassallık Belgesi almaya hak kazandı. Eğitmen Nagihan Uzun ve öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, Mezarlık Planlama Şube Müdürlüğü ile Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gassallık eğitimlerine katılarak belge almaya hak kazanan tüm kursiyerler tebrik edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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