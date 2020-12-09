Gassalların koronavirüs önlemi - Son Dakika

Gassalların koronavirüs önlemi

09.12.2020 08:47
Gassalların koronavirüs önlemi, System.String[]

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gassallar, Covid-19 nedeniyle kendileri için tüm tedbirleri alıyor.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gassallar, Covid-19 nedeniyle kendileri için tüm tedbirleri alıyor. Baş gassal Yusuf Pırıldar, Covid-19 nedeniyle ölenlerin cenazeleri için de aynı işlemlerin uygulandığını, ancak kendileri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede görev yapan gassallar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan baş gassal Yusuf Pırıldar, bulundukları yeri sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi. Covid-19 nedeniyle ölenler için aynı işlemlerin yapıldığını ifade eden Pırıldar, "Öncelikli olarak çalıştığımız yer sürekli dezenfekte edilmektedir. Cenazelerimiz içeriye alınırken eldiven, maske, tulum başta olmak üzere bütün tedbirlere uyuyoruz. İçeriye girdikten sonra hat safhada önlem alıyoruz. Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor. Eğer cenaze yakınları mezarlıkta cenaze namazı kılmak isterlerse cenaze teslim ediliyor. Fakat istedikleri takdirde biz burada cemaati toplayarak cenaze namazı da kıldırabiliyoruz" dedi.

'CENAZELERİ KORUMA KILIFIYLA KEFENLİYORUZ'4,5 senedir gassal olarak çalışan Nagihan İkiz, "Giyeceğimiz koruma kıyafetlerini, eldivenleri ve siperlikleri de kontrol ediyoruz. Cenazemiz geldikten sonra biz koruma kıyafetlerimizi giyerek cenazeyi içeri alıyoruz ve hizmetimize başlıyoruz. Bu hizmetle dışarıya Covid-19'dan kaynaklı zarar vermemek için onları kefene benzeyen koruma kılıflarıyla birlikte kefenliyoruz. Yani diğer cenazelere de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine de aynı hizmet uygulanıyor. Hizmette eksiğimiz olmuyor. Sadece biraz daha tedbir ve korumaya alarak yolcu ediyoruz" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan İkiz, "Yaklaşık 20 gün önce pozitif oldum. Mart ayından bu yana Covid-19 cenazesi yıkıyorum. Cenazeden değil toplu bir ortamda bulunduğum için bu virüse yakalandığımı düşünüyorum. Tabi ki diğer insanlar gibi nereden bulaştığını bilmiyoruz. 2 günlük izin süremde bana bulaştı. Evimde gerekli önlemleri alarak geçirdiğim süreç sonrasında negatife dönerek işime geri döndüm" dedi.


Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi
Gassalların koronavirüs önlemi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Gassal, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gassalların koronavirüs önlemi - Son Dakika


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